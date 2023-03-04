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NYT: второй приезд генерала Сырского свидетельствует о шатком положении ВСУ в Артёмовске

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Второй приезд командующего Сухопутными войсками Вооружённых сил Украины Александра Сырского в Артёмовск (Бахмут) в ДНР менее чем за неделю говорит о шатком положении украинских военных. Об этом сообщил обозреватель The New York Times Марк Сантора.
NYT: второй приезд генерала Сырского свидетельствует о шатком положении ВСУ в Артёмовске
  • AP

«Второй приезд командующего украинскими сухопутными войсками менее чем за неделю свидетельствует о шатком положении, в котором оказались украинские военные», — говорится в заявлении.

Сантора подчеркнул, что ВСУ «цепляются за свои позиции» в Артёмовске.

Ранее военно-политический эксперт, советник врио главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина Ян Гагин подтвердил данные о том, что Артёмовск практически взят в окружение, кольцо смыкается.

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