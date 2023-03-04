NYT: второй приезд генерала Сырского свидетельствует о шатком положении ВСУ в Артёмовске
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«Второй приезд командующего украинскими сухопутными войсками менее чем за неделю свидетельствует о шатком положении, в котором оказались украинские военные», — говорится в заявлении.
Сантора подчеркнул, что ВСУ «цепляются за свои позиции» в Артёмовске.
Ранее военно-политический эксперт, советник врио главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина Ян Гагин подтвердил данные о том, что Артёмовск практически взят в окружение, кольцо смыкается.