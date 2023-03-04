Украинские власти обманом и угрозами заставляли полицейских выезжать с подконтрольных России территорий на территорию Украины, где правоохранители подвергались избиениям, а после отправлялись на передовые позиции в зону боевых действий.

Об этом, как сообщает РИА Новости, рассказал бывший сотрудник МВД Украины, который остался работать в Запорожской области, на территории, подконтрольной России.

По его словам, когда территория была уже под контролем российских военных, 90% сотрудников МВД оставалось на месте.

Мужчина рассказал, что украинские власти заманивали полицейских большими зарплатами, а после их прибытия на Украину осуществляли проверку внутренней службой безопасности.

«Первые сотрудники, которые выезжали, к ним ещё лояльно относились...Тех, кто последние выезжали, те попали под жёсткий пресс, их избивали очень сильно», — сказал он.

Полицейский добавил, что Киев также шантажировал сотрудников МВД, заявляя, что у их родственников будут проблемы.

Отмечается, что обещанной зарплаты они не получили, а в зону боевых действий их отправляли с формулировкой «нет доверия».

Ранее бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер допустил, что ВСУ могут восстать против президента Украины Владимира Зеленского при продолжении боёв.

Также сообщалось, что на Украине сотрудников военкоматов отправили на фронт за невыполнение плана.