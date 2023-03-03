Conversation: ВСУ могут отказаться развёртывать часть техники Запада из-за её дороговизны

Вооружённые силы Украины могут отказаться от развёртывания части западного вооружения из-из его дороговизны и страха сразу потерять в бою. Такое предположение сделал преподаватель кафедры стратегических и военно-воздушных исследований Портсмутского университета Мэтью Пауэлл в статье для издания The Conversation.

«Часть техники, стоимость которой иногда достигает миллионов или даже миллиардов фунтов стерлингов, может вообще не быть развёрнута», — предположил обозреватель.

Пауэлл объяснил это тем, что у украинской армии отсутствуют резервы для замены уничтоженного вооружения.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что ВСУ в данный момент сталкиваются с нехваткой артиллерии, боеприпасов, военных самолётов и танков.