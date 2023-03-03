Власти Молдавии запросили гражданскую миссию ЕС по безопасности

Молдавия запросила Евросоюз отправить гражданскую миссию по безопасности. Об этом заявил министр иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Нику Попеску.

По его словам, Кишинёв и Брюссель обсуждают запуск миссии по линии европейской политики безопасности и обороны.

«Гражданская миссия, которая должна быть отправлена в Кишинёв, чтобы помочь нашим учреждениям укрепить способность противостоять гибридным угрозам, которым мы, как общество, подвержены», — приводит РИА Новости заявление Попеску на брифинге в МИДЕИ.

Ранее депутат Европарламента от Румынии Виктор Негреску обратился к Еврокомиссии с вопросом, какие действия планируют предпринять европейские власти, если Россия совершит «вооружённое нападение» на Молдавию.