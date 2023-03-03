Власти Молдавии запросили гражданскую миссию ЕС по безопасности
- РИА Новости
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По его словам, Кишинёв и Брюссель обсуждают запуск миссии по линии европейской политики безопасности и обороны.
«Гражданская миссия, которая должна быть отправлена в Кишинёв, чтобы помочь нашим учреждениям укрепить способность противостоять гибридным угрозам, которым мы, как общество, подвержены», — приводит РИА Новости заявление Попеску на брифинге в МИДЕИ.
Ранее депутат Европарламента от Румынии Виктор Негреску обратился к Еврокомиссии с вопросом, какие действия планируют предпринять европейские власти, если Россия совершит «вооружённое нападение» на Молдавию.