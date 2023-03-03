Министр обороны Молдавии обсудил с генералом США сотрудничество стран
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу оборонного ведомства республики.
«Носатый отметил, что развитие возможностей киберзащиты — один из приоритетов национальной армии в контексте защиты инфраструктуры информационных технологий, критической инфраструктуры, предотвращения, обнаружения и быстрого реагирования на кибератаки», — говорится в заявлении.
Со своей стороны Хартман указал на готовность США продолжать совместную работу по укреплению кибербезопасности Молдавии и другим направлениям.
Ранее президент Молдавии Майя Санду на встрече с американским лидером Джо Байденом начала выпрашивать у него увеличения финансовой помощи.