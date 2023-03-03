Министр обороны Молдавии обсудил с генералом США сотрудничество стран

Министр обороны Молдавии Анатолий Носатый провёл переговоры с главой одного из подразделений Киберкомандования ВС США генералом Уильямом Хартманом о сотрудничестве в военной сфере и противодействии киберугрозам.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу оборонного ведомства республики.

«Носатый отметил, что развитие возможностей киберзащиты — один из приоритетов национальной армии в контексте защиты инфраструктуры информационных технологий, критической инфраструктуры, предотвращения, обнаружения и быстрого реагирования на кибератаки», — говорится в заявлении.

Со своей стороны Хартман указал на готовность США продолжать совместную работу по укреплению кибербезопасности Молдавии и другим направлениям.

Ранее президент Молдавии Майя Санду на встрече с американским лидером Джо Байденом начала выпрашивать у него увеличения финансовой помощи.