Узнать больше

Министр обороны Молдавии обсудил с генералом США сотрудничество стран

Короткая ссылка
Министр обороны Молдавии Анатолий Носатый провёл переговоры с главой одного из подразделений Киберкомандования ВС США генералом Уильямом Хартманом о сотрудничестве в военной сфере и противодействии киберугрозам.
Министр обороны Молдавии обсудил с генералом США сотрудничество стран
  • globallookpress.com
  • © Jörg Blank/dpa

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу оборонного ведомства республики.

«Носатый отметил, что развитие возможностей киберзащиты — один из приоритетов национальной армии в контексте защиты инфраструктуры информационных технологий, критической инфраструктуры, предотвращения, обнаружения и быстрого реагирования на кибератаки», — говорится в заявлении.

Со своей стороны Хартман указал на готовность США продолжать совместную работу по укреплению кибербезопасности Молдавии и другим направлениям.

Ранее президент Молдавии Майя Санду на встрече с американским лидером Джо Байденом начала выпрашивать у него увеличения финансовой помощи.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить