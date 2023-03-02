Полковник морской пехоты США Кансиан: ВСУ необходимо показать результат ради нового оружия

Западные страны, которые устали финансировать Украину, требуют от украинской армии успешного наступления, иначе поставка ВСУ вооружения может прекратиться. Об этом заявил отставной полковник корпуса морской пехоты ВМС США, старший советник Центра стратегических и международных исследований Марк Кансиан.

«Важно показать прогресс на поле боя», — сказал он в интервью изданию Newsweek.

Кансиан добавил, что запросы Украины на новые поставки начинают вызывать у союзников Киева негативную реакцию. При этом они отмечают, что ситуация на боле боя складывается не в пользу ВСУ.

Ранее газета Bild писала, что западные страны могут оказать давление на украинского президента Владимира Зеленского с целью склонить его к переговорам с Россией, если до осени не будет существенных военных результатов.