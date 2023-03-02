Полковник морской пехоты США Кансиан: ВСУ необходимо показать результат ради нового оружия
- AP
- © Alex Babenko
«Важно показать прогресс на поле боя», — сказал он в интервью изданию Newsweek.
Кансиан добавил, что запросы Украины на новые поставки начинают вызывать у союзников Киева негативную реакцию. При этом они отмечают, что ситуация на боле боя складывается не в пользу ВСУ.
Ранее газета Bild писала, что западные страны могут оказать давление на украинского президента Владимира Зеленского с целью склонить его к переговорам с Россией, если до осени не будет существенных военных результатов.