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Захарова: Россия проинформирует все международные площадки об атаке в Брянской области

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МИД России будет информировать об украинской атаке в Брянской области на всех международных площадках, указывая на ещё одно преступление Киева, заявила представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова.
Захарова: Россия проинформирует все международные площадки об атаке в Брянской области
  • globallookpress.com
  • © MFA Russia

Её слова приводит ТАСС.

«Министерство иностранных дел будет доносить эту информацию на всех международных площадках как ещё одно доказательство преступности киевского режима и уделять этому повышенное внимание. Потому что западные «партнёры» — на самом деле режимы, которые себя давно дискредитировали, — делают всё для того, чтобы проигнорировать полностью все факты преступлений, которых, к сожалению, становится всё больше и больше со стороны режима Зеленского», — сказала она в эфире телеканала РБК.

То, что произошло в Брянской области, не оставляет ни у кого иллюзий относительно целей и методов, которыми действуют в Киеве, отметила Захарова.

2 марта ФСБ России заявила, что силовики выдавили украинских националистов из Брянской области на территорию Украины, там по ним был нанесён массированный артиллерийский удар.

В ходе проверки и осмотра местности в Климовском районе обнаружено множество взрывных устройств, сейчас там идёт разминирование.

По последним данным, в результате атаки украинских боевиков погибли два человека, также пострадал ребёнок.

Президент России Владимир Путин назвал случившееся в Брянской области терактом.

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