Захарова: Россия проинформирует все международные площадки об атаке в Брянской области

МИД России будет информировать об украинской атаке в Брянской области на всех международных площадках, указывая на ещё одно преступление Киева, заявила представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова.

Её слова приводит ТАСС.

«Министерство иностранных дел будет доносить эту информацию на всех международных площадках как ещё одно доказательство преступности киевского режима и уделять этому повышенное внимание. Потому что западные «партнёры» — на самом деле режимы, которые себя давно дискредитировали, — делают всё для того, чтобы проигнорировать полностью все факты преступлений, которых, к сожалению, становится всё больше и больше со стороны режима Зеленского», — сказала она в эфире телеканала РБК.

То, что произошло в Брянской области, не оставляет ни у кого иллюзий относительно целей и методов, которыми действуют в Киеве, отметила Захарова.

2 марта ФСБ России заявила, что силовики выдавили украинских националистов из Брянской области на территорию Украины, там по ним был нанесён массированный артиллерийский удар.

В ходе проверки и осмотра местности в Климовском районе обнаружено множество взрывных устройств, сейчас там идёт разминирование.

По последним данным, в результате атаки украинских боевиков погибли два человека, также пострадал ребёнок.

Президент России Владимир Путин назвал случившееся в Брянской области терактом.