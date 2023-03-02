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Украинский посол Щерба заявил, что Киев не ожидает наступления ВС России с севера

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Украинский посол по особым поручениям МИД Александр Щерба утверждает, что Киев не ожидает от России «наступления с севера».
Украинский посол Щерба заявил, что Киев не ожидает наступления ВС России с севера
  • РИА Новости

«Что касается наступления с севера — мы должны верить своей разведке. А разведка говорит, что сейчас достаточных сил для этого нет. Если россияне начнут передислоцировать те силы, которые сейчас держат за Уралом, тогда опасность появится», — цитирует его 24tv.ua.

6 января в Министерстве обороны Белоруссии заявили о готовности совместной российско-белорусской региональной группировки войск к защите Союзного государства.

Как отмечал президент Белоруссии Александр Лукашенко, российские и белорусские военнослужащие готовятся на территории республики в качестве единой армии.

В частности, белорусская и российская стороны нарастили силы ПВО региональной группировки.

Госсекретарь белорусского Совбеза Александр Вольфович подчеркнул, что белорусско-российская региональная группировка войск рассчитана на защиту западных границ Союзного государства двух стран, а начальник белорусского Генштаба Виктор Гулевич заявил о готовности белорусских ВС к прикрытию операционных направлений у границы с Украиной.

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