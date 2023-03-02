Глава ВГА Харьковской области Ганчев: военные ВСУ занимают дома мирных жителей Купянска

Украинские власти насильно вывозят людей из Купянска в Харьковской области, квартиры мирных граждан отдают украинским военным, заявил глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев.

«Случилось то, о чём мы уже говорили. Киевский режим начал насильно вывозить людей из Купянска... Они это делают под лозунгом якобы спасательной операции, но мы подозреваем, чем это всё обернётся. Они таким образом отдают в свободное пользование ВСУ дома и квартиры мирных граждан», — цитирует его РИА Новости.

2 марта стало известно, что власти Купянска проведут обязательную эвакуацию детей и маломобильных граждан.

По имеющимся данным, в районе находятся 812 детей, 724 человека с инвалидностью, 140 из которых маломобильные.

23 февраля подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что украинские войска усиливают позиции на случай прорыва линии обороны на Купянском и Краснолиманском направлениях.