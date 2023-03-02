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В Белоруссии заявили, что у Минска достаточно сил для охраны границы

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Белоруссия располагает достаточными силами для охраны границы, в том числе на украинском участке, заявил официальный представитель Государственного пограничного комитета Белоруссии Антон Бычковский.

«У нас ситуация на границе под пристальным контролем. Сил и средств для обеспечения безопасности достаточно», — сказал он, отвечая на вопрос о готовности противодействовать возможным попыткам проникновения диверсантов, аналогичным произошедшим в Брянской области. Его слова приводит ТАСС.

Бычковский отметил, что охрана границы на всём протяжении участка государственной границы осуществляется в усиленном режиме.

Ранее ФСБ сообщила, что силовики проводят мероприятия по уничтожению проникших на территорию Брянской области вооружённых украинских националистов.

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