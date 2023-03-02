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В МВД Белоруссии рассказали об активном взаимодействии с Россией

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Белорусский министр внутренних дел Иван Кубраков заявил, что взаимодействие органов внутренних дел России и Белоруссии выходит на новый уровень.
В МВД Белоруссии рассказали об активном взаимодействии с Россией
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Конечно, очень тесное и плотное взаимодействие с нашими коллегами из Российской Федерации... Это взаимодействие выходит на новый уровень, не только на уровне министров. Мы с Владимиром Александровичем Колокольцевым очень хорошо взаимодействуем, знаем друг друга, но самое главное, на уровне территориальных органов», — цитирует его РИА Новости.

Он также подчеркнул, что российских коллег, а также коллег из других стран СНГ интересует опыт белорусских органов внутренних дел в пресечении «цветных революций».

Ранее в МИД Белоруссии заявили, что Высший госсовет Союзного государства утвердил концепцию информационной безопасности объединения.

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