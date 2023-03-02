Минтранс Белоруссии изучает возможность покупки в России самолётов для гражданской авиации
- Gettyimages.ru
- © Qicong Lin
Об этом сообщил министр транспорта и коммуникаций республики Алексей Авраменко.
«Есть определённые проработки с Российской Федерацией», — цитирует его РИА Новости.
В частности, по его словам, Москва и Минск активно работают по вопросам поставок самолётов Sukhoi Superjet New и МС-21.
16 февраля госкорпорация «Ростех» подписала контракты на производство 71 самолёта и более 100 вертолётов.
Также ОАК рассматривал возможность локализации и производства в Индии Sukhoi Superjet.