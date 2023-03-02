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Минтранс Белоруссии изучает возможность покупки в России самолётов для гражданской авиации

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Белоруссия изучает возможность покупки в России самолётов для гражданской авиации.
Минтранс Белоруссии изучает возможность покупки в России самолётов для гражданской авиации
  • Gettyimages.ru
  • © Qicong Lin

Об этом сообщил министр транспорта и коммуникаций республики Алексей Авраменко.

«Есть определённые проработки с Российской Федерацией», — цитирует его РИА Новости.

В частности, по его словам, Москва и Минск активно работают по вопросам поставок самолётов Sukhoi Superjet New и МС-21.

16 февраля госкорпорация «Ростех» подписала контракты на производство 71 самолёта и более 100 вертолётов.

Также ОАК рассматривал возможность локализации и производства в Индии Sukhoi Superjet.

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