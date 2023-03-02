Рогов: украинские спецслужбы устроили массовые облавы в Запорожье
- РИА Новости
Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«На протяжении примерно четырёх дней идут массовые облавы, задержаны несколько десятков человек за посты или лайки в соцсетях 2014—2016 годов», — приводит РИА Новости его слова в эфире «Соловьёв Live».
Рогов заявил, что среди задержанных есть отставные офицеры ВСУ.
Киевский режим пытается запугать жителей Запорожья, отметил он.
Ранее Рогов заявил, что российские военные уничтожили в занятом ВСУ городе Запорожье объект системы противовоздушной обороны.
18 февраля врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что ВС России контролируют около 62,5% территории региона.