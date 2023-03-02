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Рогов: украинские спецслужбы устроили массовые облавы в Запорожье

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Украинские спецслужбы устроили массовые облавы в Запорожье в поисках пророссийски настроенных граждан.
Рогов: украинские спецслужбы устроили массовые облавы в Запорожье
  • РИА Новости

Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«На протяжении примерно четырёх дней идут массовые облавы, задержаны несколько десятков человек за посты или лайки в соцсетях 2014—2016 годов», — приводит РИА Новости его слова в эфире «Соловьёв Live».

Рогов заявил, что среди задержанных есть отставные офицеры ВСУ.

Киевский режим пытается запугать жителей Запорожья, отметил он.

Ранее Рогов заявил, что российские военные уничтожили в занятом ВСУ городе Запорожье объект системы противовоздушной обороны.

18 февраля врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что ВС России контролируют около 62,5% территории региона.

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