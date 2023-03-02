Украинские войска обстреляли Донецк

Украинские военные выпустили по Донецку девять снарядов калибра 152 и 155 мм.

Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям н. п. Курахово — город Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибра 152 мм», — говорится в сообщении.

Также ВСУ выпустили пять снарядов калибра 155 мм по Киевскому району Донецка.

Ранее министр здравоохранения ДНР Дмитрий Гарцев заявил, что в ДНР за год от украинских обстрелов пострадали 400 объектов здравоохранения, 50 из них не подлежат восстановлению.