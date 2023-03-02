ERR: в Эстонии засомневались в необходимости демонстрировать подбитый танк Т-72

Эстонские города начинают отказываться выставлять в качестве экспоната подбитый, предположительно, российский танк Т-72.

Информация об этом появилась на сайте эстонского государственного телерадиовещания ERR.

Отмечается, что Минобороны Эстонии и Эстонский военный музей в сотрудничестве с украинскими коллегами привезли в Эстонию в качестве музейного экспоната подбитый танк Т-72.

На данный момент он установлен на площади Свободы в центре Таллина, планируется его демонстрация в других городах страны.

«Сразу несколько городов сомневаются, что готовы к прибытию резонансного экспоната», — говорится в сообщении.

Так, мэр Нарвы заявила, что сейчас неправильное время для подобных экспозиций. А в городе Раквере сообщили, что в предвыборный период военную машину не ждут.

При этом в Нарве вместо этого предложили устроить фотовыставку, изображающую российскую агрессию на Украине.

Ранее эстонская компания Defsecintel отправила на Украину разведоборудование.

Также в Минобороны Эстонии сообщили, что страна передала Украине новый пакет военной помощи.