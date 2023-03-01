В МИД Приднестровья серьёзно отнеслись к информации о возможной провокации Украины

В Приднестровье серьёзно восприняли информацию о возможной провокации с доставкой радиоактивных материалов со стороны Украины. Об этом заявил министр иностранных дел непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Виталий Игнатьев.

«Мы очень серьёзно относимся к информации, которая появляется. Дыма без огня не бывает», — приводит РИА Новости его слова в эфире телеканала «Первый Приднестровский».

По мнению Игнатьева, это не означает, что ситуация находится в критической фазе или выходит из-под контроля.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила, что возможность провокаций со стороны Украины вблизи Приднестровья вызывает обеспокоенность.

Дипломат призвала международные организации обратить внимание на информацию о подготовке Киевом провокации с доставкой радиоактивных материалов.