В МИД Приднестровья серьёзно отнеслись к информации о возможной провокации Украины
- РИА Новости
«Мы очень серьёзно относимся к информации, которая появляется. Дыма без огня не бывает», — приводит РИА Новости его слова в эфире телеканала «Первый Приднестровский».
По мнению Игнатьева, это не означает, что ситуация находится в критической фазе или выходит из-под контроля.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила, что возможность провокаций со стороны Украины вблизи Приднестровья вызывает обеспокоенность.
Дипломат призвала международные организации обратить внимание на информацию о подготовке Киевом провокации с доставкой радиоактивных материалов.