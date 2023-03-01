В Белоруссии расширили возможности безвизового въезда для поляков
- РИА Новости
«Учитывая высокий запрос на белорусский безвиз, руководством страны принято решение о разрешении безвизового въезда для граждан Польши во всех белорусских пунктах пропуска на границе с ЕС», — приводит РИА Новости заявление Госпогранкомитета.
Отмечается, что ранее поляки могли въехать в Белоруссию без визы только на белорусско-польском участке границы.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал идиотским решение Польши ограничить движение грузового автотранспорта на границе.