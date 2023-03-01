Punchbowl: Киев пытается добиться разговора Зеленского и спикера палаты представителей США

Украинские члены правительства пытаются добиться телефонного разговора между президентом Владимиром Зеленским и спикером палаты представителей США, республиканцем Кевином Маккарти. Об этом пишет Punchbowl News со ссылкой на источники.

«Украинское правительство пытается организовать телефонный звонок между спикером Кевином Маккарти и украинским президентом Владимиром Зеленским», — цитирует издание РИА Новости.

Сам звонок пока не запланирован, тема разговора не уточняется.

Как напоминают авторы американского портала, некоторые республиканцы в палате представителей выступают против увеличения предоставляемой Украине помощи.

В январе американская телеведущая и актриса Минди Робинсон в своих социальных сетях назвала нового спикера палаты представителей США Кевина Маккарти «папиком» Владимира Зеленского.

При этом в октябре 2022 года Financial Times писала, что украинские официальные лица «в шоке» из-за высказываний республиканцев о том, что будущая помощь Киеву может быть ограничена.

В частности, о возможности сокращения помощи Украине утверждал сам Кевин Маккарти.