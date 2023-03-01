РИА Новости: ВС России при поддержке бронетехники наступают под Кременной

Российские десантники при поддержке бронетехники наступают в районе Кременной в Луганской Народной Республике.

Об этом, как пишет РИА Новости, рассказали сами военнослужащие.

Также экипажи Т-90М «Прорыв» и тяжёлой огнемётной системы (ТОС) «Солнцепёк» перечислили преимущества использования этой техники при наступлении.

«Выжигает позиции, площадь поражения — 40 тыс. кв. м с одного пакета», — рассказал командир экипажа ТОС-1А.

Ранее российское Минобороны опубликовало видео со стрельбами на полигоне из новейших основных танков Т-90М «Прорыв», которые применяются ВС России в зоне СВО на Украине.