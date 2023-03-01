Сальдо заявил, что боевики ВСУ прячут тяжёлую артиллерию между жилыми домами в Херсоне

Временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в эфире «СоловьЁв LIVE» заявил, что боевики ВСУ прячут тяжёлую артиллерию между жилыми домами в Херсоне.

По его словам, украинских боевиков в настоящий момент в Херсоне не так много.

«Есть мобильные группы — передвигающиеся миномётные расчёты на пикапах. Они действуют днём, а на ночь уезжают из города. Также есть расчёты тяжёлой артиллерии, орудия которой прячутся между многоэтажными домами», — цитирует его РИА Новости.

Ранее артиллеристы ВС России нанесли удар по стоянке техники ВСУ около Томиной Балки под Херсоном.