Сальдо заявил, что боевики ВСУ прячут тяжёлую артиллерию между жилыми домами в Херсоне
- РИА Новости
По его словам, украинских боевиков в настоящий момент в Херсоне не так много.
«Есть мобильные группы — передвигающиеся миномётные расчёты на пикапах. Они действуют днём, а на ночь уезжают из города. Также есть расчёты тяжёлой артиллерии, орудия которой прячутся между многоэтажными домами», — цитирует его РИА Новости.
Ранее артиллеристы ВС России нанесли удар по стоянке техники ВСУ около Томиной Балки под Херсоном.