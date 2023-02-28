Минобороны: потери ВСУ на Купянском направлении за сутки составили до 25 военных
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Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«Нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населённых пунктов Синьковка, Крахмальное Харьковской области и Новосёловское Луганской Народной Республики», — заявил он.
Конашенков уточнил, что потери ВСУ составили до 25 украинских военнослужащих и два автомобиля.
В ведомстве также сообщили, что Южная группировка войск ВС России в ходе активных действий на Донецком направлении за сутки уничтожила около 350 украинских военных.