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МИД: Россия ожидает решения вопроса транспортных связей запада Азербайджана с Нахичеванью

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Россия рассчитывает, что трёхсторонняя рабочая группа России, Армении и Азербайджана сможет в скором времени договориться о налаживании транспортных связей между западом Азербайджана и Нахичеванью.
МИД: Россия ожидает решения вопроса транспортных связей запада Азербайджана с Нахичеванью
  • globallookpress.com
  • © MFA Russia

Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров.

Как передаёт слова министра ТАСС, Москва рассчитывает, что вице-премьеры России, Азербайджана и Армении как сопредседатели соответствующей трёхсторонней рабочей группы в скором времени выйдут на конкретные договорённости по возобновлению использования железнодорожного маршрута между основной территорией Азербайджана и Нахичеванью.

Лавров также заявил, что Россия готова организовать переговоры Армении и Азербайджана по мирному договору, но не будет сильно настаивать.

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