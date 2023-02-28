МИД: Россия ожидает решения вопроса транспортных связей запада Азербайджана с Нахичеванью

Россия рассчитывает, что трёхсторонняя рабочая группа России, Армении и Азербайджана сможет в скором времени договориться о налаживании транспортных связей между западом Азербайджана и Нахичеванью.

Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров.

Как передаёт слова министра ТАСС, Москва рассчитывает, что вице-премьеры России, Азербайджана и Армении как сопредседатели соответствующей трёхсторонней рабочей группы в скором времени выйдут на конкретные договорённости по возобновлению использования железнодорожного маршрута между основной территорией Азербайджана и Нахичеванью.

Лавров также заявил, что Россия готова организовать переговоры Армении и Азербайджана по мирному договору, но не будет сильно настаивать.