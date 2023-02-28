РИА Новости: пограничник ВСУ и его отец вступили в российский добровольческий батальон

Украинский пограничник Кирилл Спасский рассказал, что, находясь в плену у ВС России, встретил отца, теперь они вместе вступили в российский добровольческий батальон имени Богдана Хмельницкого, сообщает РИА Новости.

«Да, у меня отец здесь, он тоже пограничник, служил на соседней заставе… Я пригласил отца в батальон, он сразу сказал: «Я пойду с сыном», — цитирует РИА Новости Спасского.

Он добавил, что в колонии они также встретили своего кума, который тоже захотел служить в создаваемом батальоне.

Отмечается, что данный батальон формируется из бывших украинских военнопленных.

Ранее уполномоченный по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова заявила, что часть украинских военнопленных, которые находятся на территории Луганской Народной Республики, отказались от включения в список на обмен.