ВСС: мирный план папы Франциска по Украине содержит отказ от зарубежного оружия
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Как пишет агентство, приоритетами в этом плане названы сохранение жизни и здоровья людей и неучастие посторонних стран в вооружении участников конфликта.
Инструментом достижения мира понтифик назвал переговоры, которые предлагается проводить в Ватикане.
По словам понтифика, все стороны должны прекратить наступление и сесть за стол переговоров, чтобы обсудить свои позиции, при этом стороны «не должны вооружаться другими странами».
Ранее Папа Римский Франциск заявил, что открыт для встреч с президентом России Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским для урегулирования конфликта на Украине.