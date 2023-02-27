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ВСС: мирный план папы Франциска по Украине содержит отказ от зарубежного оружия

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Председатель Всемирного союза староверов (ВСС) Леонид Севастьянов заявил РИА Новости, что Папа Римский Франциск, с которым он поддерживает переписку, разработал план мирного урегулирования ситуации на Украине.
ВСС: мирный план папы Франциска по Украине содержит отказ от зарубежного оружия
  • AP
  • © Andrew Medichini

Как пишет агентство, приоритетами в этом плане названы сохранение жизни и здоровья людей и неучастие посторонних стран в вооружении участников конфликта.

Инструментом достижения мира понтифик назвал переговоры, которые предлагается проводить в Ватикане.

По словам понтифика, все стороны должны прекратить наступление и сесть за стол переговоров, чтобы обсудить свои позиции, при этом стороны «не должны вооружаться другими странами».

Ранее Папа Римский Франциск заявил, что открыт для встреч с президентом России Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским для урегулирования конфликта на Украине.

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