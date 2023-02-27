На Украине арестовали имущество российского предпринимателя на сумму более $270 млн

Суд на Украине арестовал в Черниговской области недвижимое имущество одной из текстильных компаний на сумму более $270 млн, принадлежащее российскому предпринимателю.

«Суд арестовал всё недвижимое имущество одной из текстильных компаний на Черниговщине. Конечным бенефициаром этой компании является российский бизнесмен, работающий на военно-промышленный комплекс России», — говорится в сообщении СБУ.

На Украине пояснили, что решение относится к производственным помещениям, складам и офисам предприятия. По данным ведомства, общая сумма арестованного имущества составляет более $270 млн, или 1 млрд гривен.

В СБУ ранее сообщили о задержании по подозрению в госизмене блогера, который полгода якобы скрывался в Свято-Благовещенском мужском монастыре канонической Украинской православной церкви.

До этого стало известно, что на линии соприкосновения в Донбассе задержали депутата Северского городского совета от запрещённой в стране партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» за якобы сотрудничество с Россией.