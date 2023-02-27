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Politico: на Украине Зеленского начали обвинять в чрезмерной концентрации власти

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На Украине нарастает внутриполитическая критика по отношению к президенту Владимиру Зеленскому, который обвиняется в чрезмерной концентрации власти со стороны оппозиционных политиков.
Politico: на Украине Зеленского начали обвинять в чрезмерной концентрации власти
  • globallookpress.com
  • © President Of Ukraine/Keystone Press Agency

Об этом заявил обозреватель Джейми Деттмер в статье для газеты Politico.

«Он стал президентом, не имея ни политического опыта, ни опыта управления государственными структурами», — приводит издание слова украинского депутата Николая Княжицкого.

Депутат также назвал украинского лидера популистом со всеми недостатками, характерными для этого типа политиков.

Кроме того, обозреватель указывает на возрастающее разочарование Зеленским в Верховной раде. Законодатели недовольны тем, что правительство не обращает на них внимания.

«Мы видим, что решения всё больше централизуются и сосредотачиваются в руках всё меньшего числа людей», — отметила оппозиционный депутат Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Она добавила, что такие процессы наносят вред «укреплению демократических институтов» Украины.

Ранее стало известно, что украинские НКО подвергли критике подписанный Зеленским закон об ужесточении ответственности военнослужащих Украины за невыполнение приказа.

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