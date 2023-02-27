Politico: на Украине Зеленского начали обвинять в чрезмерной концентрации власти
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- © President Of Ukraine/Keystone Press Agency
Об этом заявил обозреватель Джейми Деттмер в статье для газеты Politico.
«Он стал президентом, не имея ни политического опыта, ни опыта управления государственными структурами», — приводит издание слова украинского депутата Николая Княжицкого.
Депутат также назвал украинского лидера популистом со всеми недостатками, характерными для этого типа политиков.
Кроме того, обозреватель указывает на возрастающее разочарование Зеленским в Верховной раде. Законодатели недовольны тем, что правительство не обращает на них внимания.
«Мы видим, что решения всё больше централизуются и сосредотачиваются в руках всё меньшего числа людей», — отметила оппозиционный депутат Иванна Климпуш-Цинцадзе.
Она добавила, что такие процессы наносят вред «укреплению демократических институтов» Украины.
Ранее стало известно, что украинские НКО подвергли критике подписанный Зеленским закон об ужесточении ответственности военнослужащих Украины за невыполнение приказа.