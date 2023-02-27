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СЦКК ДНР: магазин и два частных жилых дома в Донецке повреждены при обстреле ВСУ

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В представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) заявили, что магазин и два частных жилых дома в Петровском районе Донецка повреждены при обстреле со стороны украинских военных.
СЦКК ДНР: магазин и два частных жилых дома в Донецке повреждены при обстреле ВСУ
  • РИА Новости

«Зафиксированы повреждения здания магазина «Мрия» по улице Бринько», — сказано в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Повреждения также получили два частных жилых дома по улицам Кобзаря и Камвольной.

Ранее представительство сообщило, что ВС Украины 26 раз обстреливали населённые пункты ДНР, ранены пять мирных жителей.

При обстрелах применялись ствольная артиллерия калибров 152 мм и 155 мм, реактивные системы залпового огня, а также ударный беспилотник. 

Кроме того, мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что мирная жительница получила ранение в результате подрыва на противопехотной мине «Лепесток» в Кировском районе.

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