СЦКК ДНР: магазин и два частных жилых дома в Донецке повреждены при обстреле ВСУ
- РИА Новости
«Зафиксированы повреждения здания магазина «Мрия» по улице Бринько», — сказано в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Повреждения также получили два частных жилых дома по улицам Кобзаря и Камвольной.
Ранее представительство сообщило, что ВС Украины 26 раз обстреливали населённые пункты ДНР, ранены пять мирных жителей.
При обстрелах применялись ствольная артиллерия калибров 152 мм и 155 мм, реактивные системы залпового огня, а также ударный беспилотник.
Кроме того, мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что мирная жительница получила ранение в результате подрыва на противопехотной мине «Лепесток» в Кировском районе.