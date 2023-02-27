Минобороны: ВС России ведут наступление на Донецком направлении
«На Донецком направлении в результате продолжения наступательных действий подразделений Южной группировки войск, поддерживаемых ударами авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем, за сутки уничтожено более 250 украинских военнослужащих», — отметил он.
Отмечается, что в районе Артёмовска (Бахмута) поражён склад боеприпасов 72-й механизированной бригады ВСУ.
Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин прокомментировал ситуацию в районе Артёмовска. По его словам, освобождение Ягодного и Берховки силами ЧВК «Вагнер» позволило выйти к Хромову и селу Богдановка.
Он отметил, что это создаёт «удачные обстоятельства для окружения противника и сжатия кольца».