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Минобороны: ВС России ведут наступление на Донецком направлении

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ВС России ведут наступательные действия на Донецком направлении, заявил официальный представитель российского Минобороны Игорь Конашенков.

«На Донецком направлении в результате продолжения наступательных действий подразделений Южной группировки войск, поддерживаемых ударами авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем, за сутки уничтожено более 250 украинских военнослужащих», — отметил он.

Отмечается, что в районе Артёмовска (Бахмута) поражён склад боеприпасов 72-й механизированной бригады ВСУ.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин прокомментировал ситуацию в районе Артёмовска. По его словам, освобождение Ягодного и Берховки силами ЧВК «Вагнер» позволило выйти к Хромову и селу Богдановка.

Он отметил, что это создаёт «удачные обстоятельства для окружения противника и сжатия кольца».

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