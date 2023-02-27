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Пушилин: ВСУ пытаются контратаковать на Угледарском направлении

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Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24» сообщил, что ВС Украины постоянно пытаются контратаковать на Угледарском направлении в ДНР, но все атаки отбиваются.
Пушилин: ВСУ пытаются контратаковать на Угледарском направлении
  • AP
  • © Libkos

«Противник постоянно пытается контратаковать, пытается отбить позиции, ранее потерянные», — заявил он.

При этом врио главы ДНР подчеркнул, что российские военные в сложных условиях успешно выдерживают контратаки ВСУ.

Ранее советник Пушилина Ян Гагин сообщил об отсутствии успеха у украинской армии на Артёмовском и Угледарском направлениях.

19 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ситуация на Угледарском направлении в Донбассе очень непростая.

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