Пушилин: ВСУ пытаются контратаковать на Угледарском направлении

Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24» сообщил, что ВС Украины постоянно пытаются контратаковать на Угледарском направлении в ДНР, но все атаки отбиваются.

AP

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