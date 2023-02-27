Песков заявил об отсутствии предпосылок для переговоров по Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что предпосылок для переговоров по Украине в настоящий момент нет.

«В настоящий момент мы не видим никаких предпосылок для выхода всей этой истории в мирное русло, пока специальная военная операция продолжается, мы движемся в сторону достижения тех целей, которые были поставлены», — отметил он.

Ранее украинский премьер-министр Денис Шмыгаль высказал мнение, что между Украиной и Россией не должно быть примирения ещё как минимум 100 лет.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что после выполнения всех целей спецоперации на Украине и победы предстоят тяжёлые и нервные переговоры.