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Песков заявил об отсутствии предпосылок для переговоров по Украине

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что предпосылок для переговоров по Украине в настоящий момент нет.
Песков заявил об отсутствии предпосылок для переговоров по Украине
  • РИА Новости

«В настоящий момент мы не видим никаких предпосылок для выхода всей этой истории в мирное русло, пока специальная военная операция продолжается, мы движемся в сторону достижения тех целей, которые были поставлены», — отметил он.

Ранее украинский премьер-министр Денис Шмыгаль высказал мнение, что между Украиной и Россией не должно быть примирения ещё как минимум 100 лет.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что после выполнения всех целей спецоперации на Украине и победы предстоят тяжёлые и нервные переговоры.

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