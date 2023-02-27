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El Pais: часть Артёмовска превратилась в огромную лужу после подрыва ВСУ дамбы

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Часть Артёмовска (Бахмута) в ДНР выглядит как огромная лужа после того, как украинские военные взорвали дамбу. Об этом пишет газета El Pais.
El Pais: часть Артёмовска превратилась в огромную лужу после подрыва ВСУ дамбы
  • AP
  • © Alex Babenko

В материале сообщается, что ВСУ взорвали дамбу для того, чтобы попытаться остановить продвижение российских военных.

«Сейчас часть города представляет собой огромную лужу», — отмечается в тексте.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что существенного вреда от подрыва украинскими войсками дамбы в Артёмовске нет.

В свою очередь, советник Пушилина Ян Гагин заявил, что ЧП на объекте не скажется на наступлении ВС России.

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