El Pais: часть Артёмовска превратилась в огромную лужу после подрыва ВСУ дамбы
- AP
- © Alex Babenko
В материале сообщается, что ВСУ взорвали дамбу для того, чтобы попытаться остановить продвижение российских военных.
«Сейчас часть города представляет собой огромную лужу», — отмечается в тексте.
Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что существенного вреда от подрыва украинскими войсками дамбы в Артёмовске нет.
В свою очередь, советник Пушилина Ян Гагин заявил, что ЧП на объекте не скажется на наступлении ВС России.