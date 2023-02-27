СК России расследует факты применения ВСУ противопехотных мин «Лепесток» в Донбассе

Следственный комитет России изучит обстоятельства применения украинскими военными противопехотных мин «Лепесток» в Петровском районе Донецка.

«В Петровском районе, по сообщению местных властей, в результате воздействия противопехотной мины «Лепесток» ранение получила пожилая женщина, был разрушен частный дом», — сообщает ведомство в Telegram.

Согласно Оттавской конвенции, принятой в 1999 году, использование противопехотных мин, включая «Лепесток», запрещено, так как такие устройства наносят большой вред мирным жителям. В 2006 году Украина присоединилась к конвенции.

По данным представителей ДНР, на данный момент зарегистрировано 93 случая подрыва гражданских лиц, включая восьми детей, на минах «Лепесток».

Также следователи СК России расследуют факты обстрела Кировского района Донецка, в результате которого, согласно данным ДНР, были ранены пять гражданских лиц, в том числе подросток 2005 года рождения.