РИА Новости: артиллеристы России уничтожили гаубицу «Гвоздика» под Херсоном

Артиллеристы ВС России нанесли удар по стоянке техники ВСУ около Томиной Балки под Херсоном.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник.

Уточняется, что потери украинской армии составили шесть единиц автомобильной техники, 12 погибших военных ВСУ и шесть раненых.

26 февраля российские артиллеристы уничтожили две принадлежащие украинской армии гаубицы Д-30 в Херсонской области.

Кроме того, они уничтожили в Херсоне в районе Камышан принадлежащую украинской армии РЛС AN/TPQ-36 американского производства.