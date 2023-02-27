РИА Новости: артиллеристы России уничтожили гаубицу «Гвоздика» под Херсоном
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Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник.
Уточняется, что потери украинской армии составили шесть единиц автомобильной техники, 12 погибших военных ВСУ и шесть раненых.
26 февраля российские артиллеристы уничтожили две принадлежащие украинской армии гаубицы Д-30 в Херсонской области.
Кроме того, они уничтожили в Херсоне в районе Камышан принадлежащую украинской армии РЛС AN/TPQ-36 американского производства.