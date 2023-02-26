Пограничный комитет Белоруссии опроверг сообщения о перестрелке на границе с Украиной
- Gettyimages.ru
«Тиражируемая экстремистами информация не имеет ничего общего с действительностью. Никаких инцидентов с применением оружия не было, пограничные наряды огонь не открывали», — говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что подразделения органов пограничной службы несут службу в местах постоянной дислокации.
25 февраля в Госпогранслужбе Украины сообщили о решении расширить заминированную полосу вдоль границ с Белоруссией и Россией до двух километров.
В Белоруссии заявили о переходе к мерам адекватного реагирования на возможные провокации Украины.