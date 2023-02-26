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Пограничный комитет Белоруссии опроверг сообщения о перестрелке на границе с Украиной

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Государственный пограничный комитет Белоруссии опроверг сообщения о якобы имевшей место 25 февраля перестрелке на участке границы с Украиной.
Пограничный комитет Белоруссии опроверг сообщения о перестрелке на границе с Украиной
  • Gettyimages.ru

«Тиражируемая экстремистами информация не имеет ничего общего с действительностью. Никаких инцидентов с применением оружия не было, пограничные наряды огонь не открывали», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что подразделения органов пограничной службы несут службу в местах постоянной дислокации.

25 февраля в Госпогранслужбе Украины сообщили о решении расширить заминированную полосу вдоль границ с Белоруссией и Россией до двух километров.

В Белоруссии заявили о переходе к мерам адекватного реагирования на возможные провокации Украины. 

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