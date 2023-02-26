Бывший разведчик США Риттер предупредил о вероятном истощении ВСУ к октябрю

Украинская военная машина может быть истощена в середине лета из-за недостатка боеприпасов, считает бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер.

«Украина не протянет в этом конфликте до конца лета. Они истощат боеприпасы к середине лета, а в артиллерийской войне, если вы лишились снарядов, вы все умрёте», — сказал он в своём блоге.

По мнению Риттера, при таком сценарии ВСУ ждёт разгром к октябрю, пишет РИА Новости.

Газета The New York Times ранее писала, что Минобороны Британии создало секретную целевую группу, которая будет приобретать советские боеприпасы для Украины.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг отмечал, что страны альянса истощили свои запасы артиллерийских снарядов для поставок на Украину.