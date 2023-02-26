Спикер парламента Гросу: Молдавия не планирует обсуждать вопрос присоединения к НАТО

Спикер молдавского парламента Игорь Гросу в эфире телеканала Prime сообщил, что Молдавия в данный момент не планирует обсуждать вопрос присоединения страны к Североатлантическому альянсу.

«Если говорить откровенно, хотим ли мы этого, ставится ли проблема вступления Молдавии в НАТО, то скажу, что этой проблемы нет», — цитирует его РИА Новости.

Молдавский вице-премьер, глава МИД страны Нику Попеску, в свою очередь, ранее выразил уверенность, что Молдавия нуждается в помощи западных стран для сохранения мира и спокойствия.

Вице-премьер назвал пространством «мира и процветания» такие объединения, как Европейский союз и Североатлантический альянс.

Именно поэтому, считает Попеску, Молдавия должна стать частью западного мира.