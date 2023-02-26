Спикер парламента Гросу: Молдавия не планирует обсуждать вопрос присоединения к НАТО
- РИА Новости
«Если говорить откровенно, хотим ли мы этого, ставится ли проблема вступления Молдавии в НАТО, то скажу, что этой проблемы нет», — цитирует его РИА Новости.
Молдавский вице-премьер, глава МИД страны Нику Попеску, в свою очередь, ранее выразил уверенность, что Молдавия нуждается в помощи западных стран для сохранения мира и спокойствия.
Вице-премьер назвал пространством «мира и процветания» такие объединения, как Европейский союз и Североатлантический альянс.
Именно поэтому, считает Попеску, Молдавия должна стать частью западного мира.