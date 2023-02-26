Глава парламента Константинов: Зеленский может приехать в Крым для подписания капитуляции
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Об этом Константинов сказал в беседе с РИА Новости.
Политик выразил уверенность, что украинские власти до сих пор страдают «фантомными болями» в отношении Крыма.
«Не видать им нашего российского полуострова. Разве что подписание капитуляции украинской стороны у нас можно организовать», — резюмировал он.
Ранее Зеленский заявил о подготовке ВСУ к нападению на Крым.
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в беседе с RT назвал бахвальством слова президента Украины о подготовке к «захвату» Крыма.
Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.