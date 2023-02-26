Глава парламента Константинов: Зеленский может приехать в Крым для подписания капитуляции

Глава крымского парламента Владимир Константинов подчеркнул, что президент Украины Владимир Зеленский сможет приехать в Крым только в одном случае — на подписание капитуляции украинской стороны.

Об этом Константинов сказал в беседе с РИА Новости.

Политик выразил уверенность, что украинские власти до сих пор страдают «фантомными болями» в отношении Крыма.

«Не видать им нашего российского полуострова. Разве что подписание капитуляции украинской стороны у нас можно организовать», — резюмировал он.

Ранее Зеленский заявил о подготовке ВСУ к нападению на Крым.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в беседе с RT назвал бахвальством слова президента Украины о подготовке к «захвату» Крыма.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.