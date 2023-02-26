Марочко: ВСУ лишились путей снабжения на Артёмовском направлении из-за непогоды

Украинские военные из-за непогоды лишились путей снабжения своих подразделений на Артёмовском направлении.

Об этом сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«Из-за распутицы украинские боевики практически не имеют на данный момент возможности использовать грунтовые дороги», — цитирует его ТАСС.

Марочко уточнил, что единственная подходящая для снабжения войск дорога контролируется силами России.

Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил об освобождении населённого пункта Ягодное к северу от Артёмовска (Бахмута).

Бойцы ЧВК также взяли под контроль село Парасковиевка на севере от Артёмовска.