«Вагнер»: большинство убитых на юге Артёмовска являются выходцами с Западной Украины
Об этом сообщил один из командиров Группы Вагнера.
«Читаем адреса прописки — это Киевская область, Ивано-Франковская, Львовская область», — приводит его слова РИА Новости.
Он уточнил, что в боях под Артёмовском также встречаются военные, которые участвовали в конфликте в Донбассе с 2014 года.
Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что киевский режим пока не начал спасать свои подразделения в Артёмовске и выводить их из города.
Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что ВСУ под Артёмовском в ДНР создают ложные позиции и открывают с них огонь, чтобы ввести в заблуждение наступающие подразделения российских войск.