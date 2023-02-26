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«Вагнер»: большинство убитых на юге Артёмовска являются выходцами с Западной Украины

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Убитые и взятые в плен на юге Артёмовска (Бахмута) военные в большинстве случаев оказались выходцами с Западной Украины.

Об этом сообщил один из командиров Группы Вагнера.

«Читаем адреса прописки — это Киевская область, Ивано-Франковская, Львовская область», — приводит его слова РИА Новости.

Он уточнил, что в боях под Артёмовском также встречаются военные, которые участвовали в конфликте в Донбассе с 2014 года.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что киевский режим пока не начал спасать свои подразделения в Артёмовске и выводить их из города.

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что ВСУ под Артёмовском в ДНР создают ложные позиции и открывают с них огонь, чтобы ввести в заблуждение наступающие подразделения российских войск.

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