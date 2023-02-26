Жилой дом, завод и газопровод повреждены при обстреле Перевальска в ЛНР

При обстреле украинскими войсками Перевальска в ЛНР повреждены жилой дом, завод и газопровод.

Об этом в своём Telegram-канале сообщило представительство ЛНР в СЦКК.

«В результате обстрела повреждено остекление многоквартирного жилого дома и ремонтно-механического завода», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что были повреждены линия электропередач и газопровод.

Ранее ВСУ за сутки 19 раз обстреливали ДНР.

Также врио главы ДНР Денис Пушилин заявил,что поставки дальнобойных систем Киеву отдалят сроки завершения СВО.