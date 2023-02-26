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Жилой дом, завод и газопровод повреждены при обстреле Перевальска в ЛНР

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При обстреле украинскими войсками Перевальска в ЛНР повреждены жилой дом, завод и газопровод.

Об этом в своём Telegram-канале сообщило представительство ЛНР в СЦКК. 

«В результате обстрела повреждено остекление многоквартирного жилого дома и ремонтно-механического завода», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что были повреждены линия электропередач и газопровод.

Ранее ВСУ за сутки 19 раз обстреливали ДНР.

Также врио главы ДНР Денис Пушилин заявил,что поставки дальнобойных систем Киеву отдалят сроки завершения СВО.

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