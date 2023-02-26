Пушилин заявил, что признаков начала вывода Киевом боевиков из Артёмовска пока нет

Киевский режим пока не начал спасать свои подразделения в Артёмовске (Бахмуте) и выводить их из города, сообщает врио главы ДНР Денис Пушилин.

Об этом сообщает ТАСС.

«Признаков того, что киевский режим начал выводить из города своих боевиков и спасать потрёпанные подразделения, пока нет», — говорится в сообщении.

Ранее ВСУ взорвали дамбу в Артёмовске, чтобы осложнить жизнь гражданским.

Также Денис Пушилин заявил, что Украина превратилась в полигон НАТО для отработки самых кровавых сценариев.

По его словам, поставки дальнобойных систем Киеву отдалят сроки завершения СВО.