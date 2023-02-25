Врио главы ДНР Пушилин: продолжается разминирование на заводе Ильича в Мариуполе
- РИА Новости
Об этом сообщил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Оплот ТВ».
«Там заняло достаточно серьёзное время и ещё проходит разминирование. Представляете, сколько там ещё осталось (мин и снарядов. — RT)», — цитирует его РИА Новости.
Пушилин добавил, что завод будет восстановлен.
4 февраля пленный украинский морпех Владислав Кулык рассказал о расстреле восьми мирных жителей по приказу командира, старшего лейтенанта Олега Колмачевского, в окрестностях завода им. Ильича в Мариуполе.