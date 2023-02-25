Лукашенко заявил, что России и Белоруссии нужно остаться на международных площадках

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя провокации в адрес российских и белорусских представителей на международных площадках, заявил, что им не стоит поддаваться и уходить.

«Они ждут, что мы уйдём оттуда (с международных площадок. — RT). Никогда не надо делать так, как хочет твой враг или противник. Это аксиома. Поэтому мы оттуда не уйдём. Они не нас оскорбили и не россиян. Они показали своё лицо в очередной раз», — цитирует его БЕЛТА.

Ранее активисты на парламентской ассамблее ОБСЕ пытались развернуть флаг Украины за спиной представителей белорусской делегации.

Сам белорусский дипломат, который в этот момент выступал с докладом, никак не отреагировал на провокацию.

До этого телеканал Sky News сообщал о задержании лондонской полицией четырёх человек, которые залили жёлтой и синей краской дорогу перед посольством России.

Нарушители испачкали около 500 м дороги и приурочили акцию к годовщине начала спецоперации России на Украине 24 февраля.