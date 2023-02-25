Лукашенко опроверг вбросы о планах России поглотить Белоруссию

Белорусский президент Александр Лукашенко опроверг вбросы о планах России якобы поглотить Белоруссию к 2030 году.

По его словам, эти фейки связаны с желанием сторонних политических акторов вбить клин в союзные отношения.

«Нас просто хотят ещё раз разрубить. Поэтому возникла эта тема. Ничего живого в этом нет. Мою позицию вы знаете, она неизменна: мы независимое суверенное государство», — цитирует Лукашенко БЕЛТА.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что у России нет заинтересованности в поглощении Белоруссии, это нецелесообразно. Сотрудничество Москвы и Минска заключается в согласовании экономических вопросов.