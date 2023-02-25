Украинские войска обстреляли Донецк и Пантелеймоновку

Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка и Пантелеймоновку.

Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению н.п. Тоненькое — г. Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 мм», — говорится в сообщении.

Также ВСУ выпустили три снаряда калибром 152 мм по Пантелеймоновке.

Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что Киев попытался нанести удар по Сватову в Луганской Народной Республике, атака была отражена силами ПВО.