Российский разведчик заявил, что ВСУ в боевых действиях пытаются вести себя более мобильно

Украинские военные в ходе боевых действий пытаются вести себя более мобильно. Об этом заявил российский сапёр-разведчик с позывным «Нафаня».

«Манера ведения войны у них поменялась… Они очень сильно мутировали», — приводит РИА Новости его слова.

Российский военный добавил, что ВСУ отходят от использовавшихся ранее стандартов.

«Они стараются вести войну более мобильную», — отметил «Нафаня».

Он подчеркнул, что пехота, как положено этому виду войск, находится на позициях.

«Но какие-то ударные подразделения у них очень мобильны», — подытожил разведчик.

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