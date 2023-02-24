Российский разведчик заявил, что ВСУ в боевых действиях пытаются вести себя более мобильно
«Манера ведения войны у них поменялась… Они очень сильно мутировали», — приводит РИА Новости его слова.
Российский военный добавил, что ВСУ отходят от использовавшихся ранее стандартов.
«Они стараются вести войну более мобильную», — отметил «Нафаня».
Он подчеркнул, что пехота, как положено этому виду войск, находится на позициях.
«Но какие-то ударные подразделения у них очень мобильны», — подытожил разведчик.
Ранее военный эксперт подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал о новой тактике российских войск.