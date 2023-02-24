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CNN: США 24 февраля объявят о новом пакете помощи Украине на два миллиарда долларов

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Вашингтон 24 февраля объявят о новом пакете помощи Киеву на два миллиарда долларов.

Об этом информирует телеканал CNN со ссылкой на неназванного чиновника.

«Администрация (президента США Джо. — RT) Байдена, как ожидается, объявит ещё о двух миллиардах долларов для инициативы по оборонной поддержке Украины», — сказано в сообщении.

Уточняется, что новый пакет помощи не предполагает выделение оборудования со складов Пентагона и станет заказом для производителей.

21 февраля украинский лидер Владимир Зеленский после встречи с президентом США Джо Байденом сообщил, что ведётся совместная работа над поставками Украине дальнобойного оружия.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что для наступления мира на Украине необходима политическая воля Киева и стран Запада.

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