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В эфире украинских телеканалов «Интер» и Zoom прозвучал гимн Советского Союза

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В эфире некоторых телеканалов на Украине прозвучал гимн СССР.

Как передаёт РИА Новости, местные украинские СМИ назвали это кибератакой.

«Россияне хакнули телеканалы «Интер» и Zoom — в эфир включили гимн Советского Союза», — сказано в сообщении украинского телепроекта «Говорит большой Львов».

Отмечается, что в эфире «Интер» гимн СССР звучал на фоне чёрного экрана с логотипом канала.

Телеканал Zoom запустил в эфир изображение советского флага с поздравлением с Днём Советской армии и Военно-Морского флота и призывом к ВСУ сдаваться в плен.

В ноябре украинский хакер под псевдонимом Джокер, переехавший в ДНР с Украины, взломал аккаунт главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в Instagram*.

13 февраля хакеры группировки Killnet заявили, что им удалось взломать сайт американской военной базы Рамштайн в Германии.

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