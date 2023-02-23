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Основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин из Артёмовска поздравил бойцов с Днём защитника Отечества

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Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин поздравил военнослужащих с Днём защитника Отечества из Артёмовска (Бахмута).
Основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин из Артёмовска поздравил бойцов с Днём защитника Отечества
  • РИА Новости

«Передний край. Артёмовск. Здесь можно поздравить всех парней, которые воюют и находятся на передовой, в госпитале, военных, которые бьются за нашу родину, добровольцев, тех, кто работает на заводе, производя боеприпасы. Всех с Днём защитника Отечества, которое нуждается сейчас в вашей защите», — сказал он.

Один из бойцов ЧВК на видео сообщил, что штурмовикам осталось немного до центра Артёмовска.

До противника бойцам осталось 400 метров, сообщил он.

Советник врио главы ДНР Ян Гагин ранее заявил, что украинская армия продолжает оборонять Артёмовск, но в любом случае потеряет контроль над городом.

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