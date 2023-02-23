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Четыре человека погибли при крушении вертолёта в Казахстане

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Комитет гражданской авиации Казахстана сообщил о гибели четырёх человек при крушении вертолёта в 6 км от населённого пункта Чапурино Западно-Казахстанской области.
Четыре человека погибли при крушении вертолёта в Казахстане
  • Gettyimages.ru
  • © SOPA Images /

«Поисковая группа МЧС добралась до вертолёта. Погибли четыре человека, два пострадали. Комитет гражданской авиации МИИР РК выражает соболезнование родным и близким погибших граждан при жёсткой посадке вертолёта», — говорится в сообщении комитета.

К месту происшествия вылетели сотрудники Департамента по расследованию происшествий и инцидентов на транспорте Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

23 февраля вертолёт Ми-8 АМТ совершил жёсткую посадку в Западно-Казахстанской области. На борту находились пять членов экипажа и два пассажира.

В этот же день на юге Ирана потерпел крушение вертолёт с главой Минспорта Хамидом Саджади на борту.

Также сообщалось об авиакатастрофе в Белгородской области с участием военного самолёта. Как сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ, крушение потерпел штурмовик Су-25.

Подробнее — в материале RT.

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